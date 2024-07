Santé du futur : l’ESM6ISS surfe sur la vague IA

Élargir et adapter son programme de formation devient un must. Face à la perpétuelle évolution technologique, notamment en lien avec le domaine de la santé, l’École Supérieure Mohammed VI d’Ingénieurs en Sciences de la Santé mise sur des collaborations avec des spécialistes pour une intégration optimale des nouvelles technologies.

Dans le domaine médical, les nouvelles technologies apportent leur lot de possibilités de développement et d’apprentissage innovants. L’exemple le plus courant est celui de l’utilisation de simulateurs permettant aux apprenants de s’entraîner en toute sécurité dans des conditions réelles. Au Maroc aussi, l’intégration d’un centre de simulation devient un impératif, mais en parallèle, les établissements de formation dans le domaine de la santé ne lésinent pas sur les moyens pour adapter et élargir leur offre de formation.

C’est d’ailleurs le cas de l’École Supérieure Mohammed VI d’Ingénieurs en Sciences de la Santé (ESM6ISS) qui entame un changement majeur et lance de nouveaux projets de formation pour la prochaine rentrée. En effet, les modules ne se limitent plus à l’ingénierie biomédicale, englobant actuellement toutes les disciplines en lien avec l’ingénierie des sciences de la santé.

Ainsi, deux nouvelles filières axées sur le digital et l’industrie (pharmaceutique et cosmétique) vont voir le jour avec pour objectif d’accompagner le chantier de digitalisation du secteur de la santé au Maroc, et de doter le pays de profils qualifiés et adaptés. Pour une performance optimale, l’ESM6ISS a convenu un échange académique avec l’Université de technologie de Compiègne.

Dans la même lancée, l’école annonce l’ouverture d’un nouveau campus universitaire à Dakhla. Et pour accompagner ce développement et offrir une véritable opportunité aux étudiants, de nouvelles structures hospitalières seront mises en place par la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé. Ces structures comprennent des hôpitaux universitaires (actuellement en construction à Rabat et Dakhla) ainsi que des hôpitaux régionaux, et ce, dans les différentes régions du Royaume.

En termes de technologies intégrées, toutes les formations offertes par l’ESM6ISS sont axées sur l’intégration de l’IA dans le domaine de la santé.

«Notre objectif est de préparer nos diplômés à utiliser l’IA pour accompagner la transformation numérique du secteur et à relever les défis posés par la transformation technologique des systèmes d’information dans les services de santé. Les enseignements dispensés à l’ESM6ISS permettent à nos futurs ingénieurs de maîtriser les concepts, les aspects sémantiques et les défis algorithmiques liés à l’IA et à la science des données. De plus, ils développeront des compétences en analyse des big data pour améliorer la compréhension et l’efficacité du système de santé», affirme Pr. Bassma Jioudi, directrice de l’ESM6ISS. Et d’ajouter que cette synergie permet de bénéficier d’un avantage concurrentiel sur le marché.

Par ailleurs, pour une meilleure intégration dans le monde professionnel, l’ESM6ISS adapte son programme de formation à partir du 4e semestre, avec des cours prodigués par des praticiens, professionnels et cadres du secteur. En matière d’accompagnement, la cellule de suivi des diplômés veille à leur apporter un suivi personnalisé.

Selon la directrice de l’établissement, les lauréats bénéficient de plusieurs opportunités professionnelles, notamment des postes d’ingénieurs dans les domaines techniques, de la qualité et des affaires réglementaires au sein du ministère de la Santé, des hôpitaux publics et privés, des multinationales de l’industrie de la santé…

Pour les titulaires d’une licence, ils ont la possibilité de poursuivre leurs carrières dans diverses institutions, notamment les CHU, les hôpitaux publics, les ministères, et les cliniques privées. Les diplômés du cycle de master, quant à eux, peuvent occuper des postes de physiciens médicaux, professionnels du big data et de l’IA appliquée à la Santé, experts en management, qualité et maintenance biomédicale, et spécialistes des dispositifs médicaux et affaires réglementaires.

Cependant, la filière la plus prisée par les étudiants reste le Génie bio médical, considérée comme la première formation de choix. Jusqu’à présent, elle a attiré plus de 700 lauréats, comprenant à la fois des techniciens et des ingénieurs.

