Panne informatique mondiale : les impacts toujours visibles aux USA

Par LeSiteinfo avec MAP

Les entreprises des secteurs public et privé des Etats-Unis continuent d’être affectées par la panne informatique mondiale, vingt-quatre heures après qu’elle ait été déclenchée par une mise à jour défectueuse de la société de cybersécurité CrowdStrike.

Même si de nombreuses entreprises semblent s’être rétablies, le problème n’est pas encore entièrement résolu.

La panne est due à une mise à jour logicielle défectueuse envoyée aux ordinateurs exécutant Microsoft Windows par CrowdStrike, provoquant l’annulation des vols aériens, des perturbations des services financiers et la mise hors ligne des systèmes hospitaliers.

Plusieurs installations du gouvernement américain ont déclaré ne pas être en mesure de fonctionner car elles n’ont pas accès à plusieurs applications Microsoft 360.

Les bases de données liées aux élections et à l’enregistrement des votes en Arizona, dans le Dakota du Sud, au Texas et dans l’État de Washington ont également été touchées par la panne, selon un rapport du département américain de la Sécurité intérieure.

Il y a eu au moins 895 vols annulés aux États-Unis samedi, bien moins que les plus de 3.200 annulations signalées vendredi.

Dans une mise à jour vendredi soir, CrowdStrike a indiqué qu’elle « travaillait activement avec les clients touchés » par la panne.

Le PDG de la compagnie a déclaré que le problème informatique provoquant une panne mondiale avait été identifié et qu’un correctif avait été déployé.

« Le problème a été identifié, isolé et un correctif a été déployé. Nous renvoyons les clients au portail de support pour les dernières mises à jour et nous continuerons à fournir des mises à jour complètes et continues sur notre site web », a-t-il dit.

De nombreux secteurs d’activités ont été perturbés à travers le monde vendredi, en raison de la panne informatique.

La panne a affecté notamment les services de transport, des entreprises, des banques ainsi que des réseaux de téléphonie dans plusieurs pays.

S.L