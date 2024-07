Rabat: les étudiants en médecine descendent dans la rue (VIDEO)

Les étudiants en médecine et en pharmacie ont tenu ce mardi une marche à Rabat pour dénoncer la sourde oreille des responsables à l’encontre de leurs revendications.

Au micro de Le Site info, une étudiante a indiqué que cette marche, organisée dans le centre-ville, clôture le programme de protestation du mois de juillet. « Les ministères de la Santé et de l’Enseignement supérieur n’ont pas respecté les engagements pris. Nous croyions que l’intervention du gouvernement allait désamorcer la crise, ce qui n’a pas été le cas », a-t-elle déploré.

Rappelons que le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Aït Taleb, et le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Abdellatif Miraoui, avaient présenté des exposés détaillant les efforts et les mesures prises par le gouvernement face à cette situation. La réforme globale du secteur de la santé vise à assoir la souveraineté médicale du Maroc, ont affirmé les deux ministres, soulignant que l’offre présentée par le gouvernement aux étudiants est « exceptionnelle » et répond à la plupart de leurs revendications.

À ce titre, Miraoui a détaillé les efforts du gouvernement pour contribuer à l’élaboration de solutions issues du dialogue et trouver des réponses efficaces afin de rétablir le fonctionnement normal des facultés, notamment par une « interaction positive avec diverses instances, associations, intervenants et acteurs ayant proposé des solutions pour surmonter cette situation ».

Miraoui a également passé en revue de nombreux points clés des revendications des étudiants, ainsi que les propositions du gouvernement pour y répondre. Les sujets abordés comprennent, entre autres, la durée de formation pour obtenir le diplôme de docteur en médecine, la supervision des thèses, les espaces de formation hospitalière, le nombre de nouveaux inscrits dans les facultés publiques, la formation en spécialité médicale (troisième cycle), le statut juridique des résidents, les indemnités accordées aux stagiaires, l’équipement des laboratoires ainsi que la fourniture de matériel et de matières premières pour la formation pratique.

H.M.