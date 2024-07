La vérité sur la présence de requins à Agadir (VIDEO)

L’association « Amis de la mer pour la pêche et la protection de l’environnement » a démenti les allégations qui circulent sur la Toile, prétendant la présence de requins à Agadir.

Dans un communiqué dont Le Site info détient copie, l’association a indiqué que ces rumeurs ont semé la panique parmi les estivants et les habitués de la plage d’Agadir. «La vidéo montrant une femme blessée suite à une attaque de requin n’a pas été filmée au Maroc. Cet incident n’est pas survenu à Agadir, contrairement aux informations qui circulent sur les réseaux sociaux », tranche-t-on.

Une autre vidéo, prise à Agadir et montrant la nageoire dorsale d’un gros poisson, avait également été diffusée, poussant de nombreux internautes à croire qu’il s’agissait d’un requin. Selon l’association, il s’agit d’un dauphin de Risso, une race qui mesure, à l’âge adulte, jusqu’à 4,5 mètres de long et pèse entre 400 et 500 kg. Ce dauphin est connu pour sa nature timide et ne représente aucun danger pour les baigneurs, apprend-t-on.

Par ailleurs, l’association a pointé du doigt les pages sur Facebook et Instagram, auteures de fausses informations qui risquent de nuire à l’image d’Agadir, une destination touristique par excellence pour les locaux et les étrangers.

H.M.