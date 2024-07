Asmaa El Arabi réinvente la publicité immobilière avec une web série hilarante (VIDEO)

Asmaa El Arabi, figure emblématique de l’humour créatif, continue de marquer et de transformer l’industrie du marketing et de la publicité. Connue pour sa satire de la société et de ses personnages, elle redéfinit les frontières de l’influence, captivant un public toujours plus large.

Asmaa El Arabi dévoile une nouvelle web série composée de trois épisodes hilarants dédiés à un projet immobilier. Cette série met en lumière son talent à travers des personnages hauts en couleur, tels que Claude et Ahlam, le couple mixte, ou encore la yogi qui s’étire, spécialiste des chakras.

Elle offre un regard neuf et inspirant sur les multiples facettes de l’influence et de la publicité dans le secteur immobilier. Chaque épisode, soigneusement élaboré, témoigne de son engagement à repousser les limites de la créativité et à inspirer une nouvelle génération de communicateurs. Découvrez-les sans plus attendre !