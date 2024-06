Explosion à Tanger: un voisin témoigne (VIDEO)

Deux femmes ont trouvé la mort et six autres personnes ont été blessées, plus ou moins grièvement, dans l’explosion d’une bonbonne de gaz, de petite taille, dans une maison à Haoumat Al Haddad, au quartier Beni Makada, à Tanger.

Au micro de Le Site info, un jeune homme étant intervenu pour circonscrire l’incendie a confié : «J’étais en compagnie de mes amis, dans un café, lorsque j’ai entendu le son de l’explosion. Nous nous sommes immédiatement rendus sur les lieux pour sauver les habitants de la maison».

«Je me suis enroulé dans une couverture mouillée avant d’y accéder et j’ai réussi à faire sortir plusieurs personnes bloquées par les flammes. Malheureusement, deux femmes sont décédées plusieurs personnes ont été grièvement blessées», a-t-il ajouté.

Rappelons que la déflagration a provoqué un incendie qui s’est déclaré dans cette demeure de quatre étages où réside une seule famille. Aussitôt informées du drame, les autorités locales et les services de sécurité et de la protection civile se sont dépêchés sur les lieux de l’explosion et ont procédé à l’évacuation des blessés à l’hôpital Mohammed V de Tanger et à l’extinction des feux.

L’explosion a provoqué des fissures dans l’édifice endommagé, qui ont été inspectées par une commission mixte afin de déterminer les mesures préventives qui s’imposent, ajoute-on de même source, notant que, dans un premier temps, le bâtiment a été évacué de ses occupants par précaution, et son périmètre a été ensuite bouclé afin de prévenir les risques éventuels.

Une enquête a été ouverte, sous la supervision du parquet compétent, en vue de déterminer les causes et circonstances de l’accident.

