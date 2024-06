Conseil de BAM : les principaux points de la 2ème réunion trimestrielle

Voici les principaux points de la deuxième réunion trimestrielle du Conseil de Bank Al-Maghrib (BAM) pour l’année 2024, tenue mardi à Rabat :

– Le Conseil de BAM a décidé de réduire le taux directeur de 25 points de base (pbs) à 2,75%.

– L’inflation domestique devrait terminer l’année en cours sur un taux moyen de 1,5% et s’élever à 2,7% en 2025.

– La croissance de l’économie nationale devrait s’établir à 2,8% en 2024, avant de s’accélérer à 4,5% en 2025.

– Après une quasi-stagnation en 2023, les exportations de biens devraient s’améliorer de 4,4% en 2024 et de 8,9% en 2025.

– Après un repli de 2,9% en 2023, les importations augmenteraient de 6,1% puis de 9,7%.

– Les recettes de voyages poursuivraient leur performance avec des accroissements annuels de 5,8% pour se situer à 117,2 milliards de dirhams (MMDH) en 2025.

– Les transferts des Marocains Résidant à l’Étranger (MRE) poursuivraient leur tendance haussière avec des améliorations de 1,9% cette année et de 5,3% en 2025, atteignant 123,7 MMDH.

– Le déficit du compte courant avoisinerait 1,7% du PIB en 2024 et 2,7% en 2025.

– Les recettes des investissements directs étrangers (IDE) se renforceraient à près de 3,1% du PIB en 2024 et en 2025.

– Les avoirs officiels de réserve continueraient de se renforcer pour atteindre 382 MMDH à fin 2024 et 395,6 MMDH à fin 2025, représentant ainsi une couverture avoisinant les 5 mois et demi d’importations de biens et services.

– Le besoin de liquidité bancaire devrait s’atténuer légèrement, revenant de 111,4 MMDH à fin 2023 à 109,8 MMDH à fin 2024, avant de se creuser à 133,6 MMDH à fin 2025, tiré principalement par l’expansion prévue de la monnaie fiduciaire.

– La progression du crédit au secteur non financier devrait s’accélérer de 2,7% en 2023 à 4,4% en 2024 et à 5,2% en 2025.

– Le taux de change effectif réel devrait poursuivre sa légère appréciation à des taux de 0,5% en 2024 et de 0,2% en 2025 après 0,8% en 2023.