Mawazine: SCH, Gazo et Tiakola font le show à OLM Souissi

Les trois phénomènes du rap français, SCH, Gazo et Tiakola ont livré, lundi soir à Rabat, un rap percutant et audacieux, transformant la scène OLM Souissi en une véritable arène du rap.

Avec sa voix grave, son flow incroyable et son assurance indéniable, le rappeur marseillais SCH a ainsi ouvert le bal de cette soirée avec sa célèbre chanson « A7 », emportant l’assistance vers son univers particulier.

Devant un public survolté, « le S », comme le surnomment ses fans, a enchaîné ses titres emblématiques comme « Otto », « Mayday », « Autobahn », « Je la connais » ou encore « Champs-Élysées », faisant régner une ambiance bouillonnante sur scène.

Dès les premières notes, SCH a donné le ton de cette soirée à ciel ouvert qui célèbre le rap et la drill, soulignant l’impact de son style authentique sur la scène urbaine internationale.

Le rappeur marseillais, qui se démarque par ses beats percutants et ses textes complexes qui explorent plusieurs thématiques, telles que la solitude, la mort, la richesse et la résilience, a conquis, durant son show, le public qui a afflué en masse à la scène OLM-Souissi, dans le cadre du 19è festival Mawazine Rythmes du monde.

De plus, les visuels projetés en arrière-plan ont ajouté une autre dimension à sa performance, transformant chaque chanson en une expérience immersive dans son univers particulier.

Après la prestation enflammée de SCH, Gazo et Tiakola ont fait leur entrée sur scène avec une énergie débordante, enchaînant des morceaux de leur dernier album commun « La Melo est Gangx », ainsi que leurs plus grands hits respectifs.

Les deux rappeurs, très complices sur scène, ont offert au public une performance vibrante et dynamique et ont su apporter leur touche unique, créant ainsi une harmonie parfaite entre leurs styles distincts.

Le public, transporté par la puissance de leurs interprétations et les paroles incisives de leurs sons, a réagi avec enthousiasme, en scandant à l’unisson les paroles de toutes leurs chansons, créant une ambiance électrique.

Né en 1993, l’artiste et producteur SCH, de son vrai nom Julien Schwarzer, dispose d’une identite musicale caracte risée par une voix grave et calme, ainsi que par l’utilisation des instruments trap ou cloud rap. Il cumule plusieurs certifications disque de platine et d’or pour ses albums.

Gazo et Tiakola ont, quant à eux, émergé sur la scène musicale francophone ces dernières années. Ils ont produit un album commun de 12 titres qui a cartonné sur toutes les plateformes.

A l’instar des éditions précédentes, la 19ème édition du festival Mawazine (21-29 juin), organisée à l’initiative de l’Association Maroc Cultures sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, propose cette année une programmation riche avec à l’honneur de grandes stars de la chanson marocaine, africaine, orientale et occidentale

