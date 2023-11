Un rappeur marocain meurt d’une crise cardiaque (PHOTO)

Le groupe «Scred» a annoncé le décès du rappeur marocain Mourad, des suites d’une crise cardiaque.

Le groupe a publié une photo du défunt sur sa page officielle du réseau social « Instagram », l’accompagnant d’un commentaire : « C’est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de notre ami et frère Mourad, membre du groupe. Toutes nos pensées vont à sa famille et à ses enfants. Merci à tous ceux qui l’ont aimé et soutenu, ses amis et ses proches. Que Dieu le garde proche. Aujourd’hui, il nous gardera et nous penserons à lui pour toujours ».

Dès que la nouvelle s’est répandue, Mourad, membre de «Scred», a été confondu avec le célèbre rappeur maroco-espagnol et ami proche de l’international marocain Achraf Hakimi, ce dernier portait le même prénom.