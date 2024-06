Le directeur de la mosquée Al-Aqsa remercie le Roi Mohammed VI

Par LeSiteinfo avec MAP

Le directeur de la Mosquée Al-Aqsa, Omar al-Kiswani, a exprimé sa profonde gratitude et sa grande reconnaissance à SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, pour le déploiement d’une opération humanitaire d’aide médicale destinée à la population palestinienne à Gaza.

Ce geste de générosité intervient à un moment opportun pour soulager grandement les besoins urgents en produits médicaux et de secours dans la bande de Gaza, en proie à une véritable crise humanitaire, a souligné M. al-Kiswani dans une déclaration à la MAP, faisant part de sa profonde gratitude au Souverain pour Son soutien constant au peuple palestinien.

L’acheminement de ces aides par voie terrestre revêt une importance capitale en cette conjoncture, marquée par une escalade couplée aux entraves à l’entrée des aides humanitaires, ce qui témoigne de l’engagement personnel de Sa Majesté le Roi en faveur du bon déroulement de cette opération, a-t-il poursuivi.

« Je ne peux qu’adresser mes vifs remerciements à SM le Roi Mohammed VI pour l’aide apportée à notre population à Gaza à travers notamment l’acheminement de ce lot de produits médicaux essentiels », a affirmé le directeur de la Mosquée Al Aqsa.

Il a à cet égard dit espérer que les efforts en cours puissent être couronnés de succès et ouvrir la voie à l’arrêt de la guerre, à l’envoi de davantage d’aides, à la levée du blocus et au retour à la vie normale dans la bande de Gaza.

L’aide ordonnée par Sa Majesté le Roi est composée de 40 tonnes de produits médicaux contenant, notamment, des dispositifs pour la prise en charge des brûlures, et des urgences chirurgicales et traumatologiques, ainsi que des médicaments de première nécessité, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, ajoutant que ces produits médicaux concernent aussi bien les adultes que les enfants en bas âge.