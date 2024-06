Comment Casablanca se prépare pour Aïd Al Adha

Des opérations de désinfection et de nettoyage de différents espaces de la ville de Casablanca sont en cours, dans le cadre d’une mobilisation générale visant à mettre en œuvre un plan d’action établi à l’occasion de l’Aïd Al-Adha.

Ledit plan vise à étendre la collecte des déchets, à intensifier les efforts de désinfection et à sensibiliser à l’importance d’adopter des comportements respectueux de l’environnement.

Dans ce cadre, la société Casa Baia, en coordination avec les autorités locales et les entreprises de propreté, a lancé une campagne de désinfection et de nettoyage au niveau de l’arrondissement de Roches Noires, afin de lutter contre divers insectes, rongeurs et vecteurs de maladies.

Cette opération a concerné le marché pilote de l’arrondissement, les alentours de la mosquée Al-Qods, où sera effectuée la prière de l’Aïd, ainsi que le jardin adjacent.

À cette occasion, le responsable de cette opération à Casa Baia, Mohamed Haris, a souligné, dans une déclaration à la MAP, que toutes ces actions et préparatifs se déroulent selon un programme préétabli, précisant que des ressources logistiques et humaines importantes ont été mobilisées pour nettoyer et désinfecter les points de vente de bétail et les mosquées et lieux réservés à la prière de l’Aïd.

Pour ces opérations, 10 robots multifonctions et 5 motos (quads) ont été mis à disposition pour faciliter l’accès aux passages et axes étroits et difficiles, en plus des équipements de pompage manuels et électriques et des insecticides.

Soulignant que cette opération coïncidait également avec les mesures en vigueur pendant la saison estivale, ainsi que la tenue des examens du baccalauréat, Haris a souligné que ce programme couvre l’ensemble de la capitale économique, incluant plusieurs zones clés, à savoir: Hay Hassani, Aïn Chock, Sidi Belyout, Maârif, Mers Sultan, Sidi Othmane, Sbata, Moulay Rachid, Sidi Moumen, Bernoussi, Aïn Sebaâ, El Fida, Roches Noires et Hay Mohammadi.

De son côté, Mustapha Boujedra, vendeur au marché pilote de Roches Noires a exhorté les citoyens à éviter de jeter les ordures et les restes des moutons dans la rue à l’occasion de l’Aïd Al-Adha, afin d’aider les agents de propreté à accomplir leur devoir de manière optimale, maintenir la propreté du quartier et éliminer les nuisances et les mauvaises odeurs.

A noter que cette campagne s’inscrit dans le cadre d’un plan d’action lancé par le Conseil de la commune de Casablanca visant à renforcer le programme de collecte des déchets et intensifier les efforts de désinfection, tout en sensibilisant à l’importance d’adopter des comportements respectueux de l’environnement, assurant ainsi une gestion durable des déchets à l’occasion de l’Aïd Al-Adha.

Pour cette opération, qui se déroule sous le slogan « La propreté de notre Aïd… Le bonheur de notre ville », environ 6000 agents de propreté et plus de 1040 engins ont été mobilisés pour gérer les déchets. A cela s’ajoute la distribution de 120 tonnes de sacs en plastique biodégradables.

Et pour toute urgence, Casablanca Baïa met à la disposition des citoyens le numéro vert gratuit 0800004545, afin de recevoir les plaintes ou de fournir diverses informations concernant la propreté de la ville.

S.L.