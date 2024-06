Alerte Météo : fortes rafales de vent vendredi et samedi dans ces villes

Par LeSiteinfo avec MAP

De fortes rafales de vent avec chasse-poussières locales sont attendues vendredi et samedi dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé jeudi la Direction Générale de la Météorologie (DGM).

Dans un bulletin d’alerte météorologique de niveau de vigilance orange, la DGM prévoit des rafales de vent allant de 75 à 85 km/h, de vendredi à 17h00 à samedi à 04h00, dans les provinces de Ouarzazate, Zagora, Tata, Tinghir et Errachidia. Le même phénomène avec des rafales de vent oscillant entre 80 et 90 km/h est attendu samedi, de 10h00 à 19h00, dans les provinces de Midelt, Taourirt, Guercif, Boulemane, Tinghir, Zagora, Errachidia, Figuig, Berkane, Jerada et Oujda-Angad.