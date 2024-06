Préparatifs pour l’Aïd Al-Adha: les précisions du gouvernement

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Conseil de gouvernement a suivi, jeudi, un exposé sur le programme des préparatifs en vue de l’Aïd Al-Adha, présenté par le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki.

Au cours de cet exposé, Sadiki a abordé les différentes mesures prises pour mettre en œuvre ce programme, notamment l’évaluation de l’offre, en coordination avec les professionnels, et le processus d’identification des ovins et caprins qui se développe en continu, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

En ce qui concerne l’aspect sanitaire, le ministre a affirmé que l’état de santé du cheptel national est bon, grâce à sa surveillance et sa protection sanitaires contre les maladies infectieuses, notant que 1.486 opérations de contrôle des aliments et des médicaments vétérinaires ont été réalisées jusqu’au 31 mai 2024. Pour faire face aux conséquences de la sécheresse, le responsable gouvernemental a expliqué que l’exécutif a eu recours, à titre exceptionnel et temporaire, à l’ouverture des importations pour augmenter l’offre et contribuer à la préservation du cheptel national.

Par ailleurs, Baitas a indiqué que le Conseil a opté pour le report de l’examen du projet de loi n° 35.23 relatif à la première mise en vente des produits de la pêche maritime à une date ultérieure, dans le but d’approfondir son étude.

S.L.