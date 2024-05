Financement automobile: quel intérêt pour le distributeur ? (VIDEO)

Le financement automobile est un élément clé pour les consommateurs et les constructeurs. Dans cette table organisée par Les Eco, Adil Bennani, DG d’Auto Nejma, Allal Benjelloun, DG de Centrale Automobile Chérifienne (CAC), Driss Fedoul, Président du directoire de Wafasalaf et Cédric Veau, DG de Bamotors, font le tour de la question.

Selon les intervenants, chaque modèle de financement présente des avantages et des défis distincts. Les captives offrent un contrôle total et une intégration parfaite avec les opérations de vente, mais nécessitent des investissements substantiels et une gestion sophistiquée des risques. Tour d’horizon.

https://www.youtube.com/watch?v=19CbB3FsOwE