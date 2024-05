Le Roi Mohammed VI envoie 22 athlètes marocains en pèlerinage

Chakib Benmoussa, ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement primaire et des Sports (MENEPS), a accueilli 22 athlètes à la Fondation Mohammed VI pour les Champions Sportifs à Rabat (FM6CS).

Ces sportifs ont eu l’honneur d’être choisis par le Roi Mohammed VI pour accomplir les rites du Hajj cette année, un geste qui souligne l’engagement royal envers les champions du pays. La cérémonie, qui s’est déroulée le 28 mai, a célébré cette distinction et mis en lumière le soutien continu du roi aux valeurs religieuses et sociales du Maroc.

À cette occasion, le ministre a exprimé sa profonde gratitude envers le Commandeur des Croyants, le Roi Mohammed VI, pour son attention et sa générosité royales envers les athlètes. Ce geste royal s’inscrit dans le cadre des soins apportés aux rites islamiques, ainsi que dans la protection des valeurs religieuses et des principes sacrés, qui contribuent à la paix et à la stabilité dont jouit le Maroc. Cette initiative illustre également l’engagement constant du Roi à améliorer les conditions sociales des champions sportifs pour les encourager à réaliser plus d’exploits et à hisser le drapeau marocain dans les compétitions nationales et internationales.

Lors de cet événement, le ministre a rappelé les directives royales contenues dans le message adressé par Sa Majesté aux pèlerins marocains le 23 mai 2024. Le Commandeur des Croyants y appelle les pèlerins à représenter dignement le Maroc durant le Hajj, en incarnant la civilisation riche et ancienne de leurs ancêtres, marquée par l’unité, la solidarité et l’attachement aux valeurs religieuses et nationales, basées sur la modération et l’unité doctrinale, tout en pratiquant les valeurs islamiques de fraternité, de tolérance et de solidarité.

Cette cérémonie a également été l’occasion pour le ministre d’exprimer sa gratitude et son appréciation permanentes envers les athlètes, en reconnaissance de leurs contributions exceptionnelles au royaume dans le domaine sportif, faisant d’eux une source de fierté nationale grâce à leurs réalisations remarquables.

Le ministre a renouvelé ses félicitations et ses vœux de sécurité, souhaitant aux athlètes pèlerins un Hajj béni et accepté, en espérant qu’ils accomplissent leurs rites dans les meilleures conditions.