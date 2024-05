Le Maroc condamne le raid israélien contre un camp palestinien près de Rafah

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Royaume du Maroc dénonce et condamne fermement le raid mené par l’armée israélienne contre un camp abritant plus de 100.000 déplacés palestiniens près de la ville de Rafah et qui a fait des dizaines de morts et blessés parmi les civils, en flagrante violation du Droit international et du Droit international humanitaire, a indiqué une source responsable au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

Le Royaume, dont le Souverain, le Roi Mohammed VI préside le Comité Al Qods, souligne l’importance de se conformer à la décision de la Cour internationale de justice appelant Israël à cesser dans l’immédiat ses opérations militaires à Rafah, tout en réitérant son appel à un cessez-le-feu immédiat et durable, à garantir la protection aux Palestiniens et à assurer l’acheminement sécurisé et sans entraves des aides humanitaires et de secours à large échelle dans la bande de Gaza, via l’ensemble des points de passage, y compris le point de passage de Rafah, a ajouté la même source.