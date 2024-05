Terrible incendie dans un souk à Marrakech (VIDEO)

Un terrible incendie s’est déclenché dans les premières heures de ce jeudi à «Souk Lakhmiss», à Marrakech.

Selon une source de Le Site info, d’importants dégâts matériels ont été enregistrés, précisant que le feu a ravagé plusieurs commerces.

Alertés, les services de la protection sociale se sont rendus sur les lieux du drame et ont réussi à circonscrire l’incendie. Les autorités, de leur côté, ont ouvert une enquête, sous la supervision du parquet compétent, pour déceler les circonstances exactes de cette affaire et déterminer les causes de l’incendie.

H.M.