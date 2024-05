Busway-Tramway Casablanca : les nouveaux tarifs adoptés

Une nouvelle grille tarifaire des transports en commun en site propre (TCSP) en prévision de l’interopérabilité entre les lignes du busway et du tramway a été adoptée, mercredi 15 mai, lors de la session ordinaire du conseil de la ville de Casablanca.

Désormais, un voyage coutera 9 Dh et deux voyages 16 DH. Le prix du voyage passe à 7 DH avec une recharge maximale de 700 DH en plus du prix de la carte à 30 DH.

La carte étudiant, pour sa part, passe à 170 DH/mois plus le prix de la carte à 30 DH. La carte abonnement, quant à elle, passe à 70 DH comme tarif hebdomadaire et 250 DH/mois en plus du prix de la carte à 30 DH.

La maire de Casablanca, Nabila Rmili, a notamment expliqué la hausse des prix par l’élargissement du réseau qui passe de 49 à 100 Km après la mise en service, prévue en juin, des deux nouvelles lignes de tramway T3 et T4.





Par ailleurs, Casa Transports a proposé 4 nouvelles offres tramway-busway : une offre d’abonnement annuel à 2.750 DH avec un mois gratuit et trimestriel à 750 DH. En plus d’une offre illimitée valable 24 heures sur l’ensemble du réseau à 50 DH et une autre valable 3 jours à 120 DH.

A.I