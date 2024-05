La star égyptienne Mohamed Ramadan en visite au SIEL (VIDÉO)

La star égyptienne, Mohamed Ramadan, a visité le Salon international de l’édition et du livre (CIEL), organisé jusqu’au 19 mai à Rabat.

»C’est un grand honneur pour moi de découvrir ce Salon exceptionnel. Je tiens à remercier le ministre de la Culture pour tout l’intérêt qu’il porte à cet événement parfaitement organisé. Je tiens aussi à exprimer toute mon admiration au roi Mohammed VI qui encourage le dynamisme culturel et la lecture », a indiqué l’artiste.

Cette édition, organisée par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication en partenariat avec la région de Rabat-Salé-Kénitra et la Commune de Rabat, compte 743 exposants représentant 48 pays, avec comme invitée d’honneur, l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO).

A.I.