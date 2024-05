Think AI Maroc : un hackathon d’IA prometteur pour les étudiants marocains

« 1337 AI » et « Math & Maroc » s’unissent pour organiser le « Think AI Maroc », un hackathon IA qui réunit 27 équipes talentueuses d’étudiants provenant de différentes écoles et universités marocaines. Sélectionnées parmi 141 candidatures, ces équipes s’affronteront, le 17 mai, lors de défis stimulants mettant en valeur leur créativité et leur expertise en intelligence artificielle.

Au cours de cet événement, les participants auront l’opportunité d’assister à des conférences animées par des experts de renom, d’acquérir de nouvelles compétences et de collaborer avec des mentors professionnels. Leur objectif : créer des solutions innovantes ayant un réel impact dans le monde réel.

Le « Think AI Maroc » offre ainsi un environnement propice à l’apprentissage, à l’échange d’idées et à la collaboration, dans le but de favoriser l’innovation et l’avancement de l’intelligence artificielle au Maroc et au-delà. »