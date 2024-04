Manal Benchlikha fait sensation en caftan à Dubaï (VIDEO)

Manal Benchlikha était à Dubaï, dimanche, pour recevoir un prix à l’Emmy Gala. A cette occasion, la chanteuse marocaine a porté un magnifique caftan bordeaux et des boucles d’oreilles beldi. Pour la coiffure et le make up, Manal a opté pour un chignon et un rouge à lèvres foncé, au grand bonheur de ses fans qui ont loué sa beauté et son élégance.

Sur son compte Instagram, l’artiste a partagé des extraits de la cérémonie lors de laquelle elle a interprété l’une de ses chansons et exprimé sa joie d’avoir remporté ce prix.

Organisée par l’Académie Internationale des Arts et Sciences de la Télévision, l’Emmy Gala récompense les meilleurs programmes de télévision dans la région du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord (MENA).

H.M.