Afrique : façonner une transition durable

Selon le Rapport économique sur l’Afrique 2024, les pays africains sont confrontés à de nombreux défis économiques, sociaux et environnementaux. Ces défis mondiaux rendent les stratégies de l’approche «business as usual» non durables, et une nouvelle approche transformatrice est nécessaire pour une Transition juste et durable (JST) en Afrique.

Le Rapport économique sur l’Afrique 2024, intitulé «Investir dans une transition juste et durable en Afrique», a été lancé, ce 26 avril, à Addis-Abeba. Ledit rapport analyse les opportunités et les stratégies qui permettent à l’Afrique de construire un système économique juste et durable. Pour que cela se concrétise, les pays africains ont besoin de plans et de stratégies de développement holistiques qui réorientent fondamentalement leurs systèmes de production, de consommation, de gouvernance, de technologie, de capital humain et financier.



Fenêtre d’opportunité

Dans son allocution d’ouverture, le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Afrique (CEA), Claver Gatete, a déclaré qu’une transition juste et durable qui garantit une croissance accélérée, inclusive et durable, ainsi qu’une diversification et une industrialisation verte aidera l’Afrique à réaliser son potentiel.





Lors de la présentation du rapport, la directrice de la Division de la macroéconomie et de la gouvernance de la CEA, Zuzana Schwidrowski, a, pour sa part, souligné que l’Afrique dispose d’une fenêtre d’opportunité pour entreprendre une Transition juste et durable. Une transition qui a un impact majeur et guidée par un récit et des besoins informés par l’Afrique. Des facteurs tels que la jeunesse de la population, les terres arables, les ressources renouvelables, les énormes gisements de minéraux stratégiques et les avantages des technologies émergentes pour les retardataires permettent au continent de façonner la transition durable au niveau mondial.



Changements fondamentaux

Pour atteindre ses objectifs, cette Transition juste et durable doit refléter les spécificités de l’Afrique. Une Transition juste et durable, qui réponde aux besoins de l’Afrique et agisse comme un système économique englobant la durabilité environnementale, l’atténuation sociale et l’industrialisation verte, doit être bien définie et comprise.

Compte tenu de cela, la réalisation de ladite transition en Afrique nécessite des changements fondamentaux au niveau des systèmes économiques (en particulier de production et de consommation), de gouvernance et de technologie.

Ces changements doivent être motivés par une utilisation efficace des ressources naturelles, le développement d’infrastructures durables, une industrialisation à faible émission de carbone et des systèmes agroécologiques résilients.



Vision et des stratégies

En outre, le financement d’une Transition juste et durable en Afrique est crucial pour garantir le développement inclusif d’économies résilientes à faibles émissions de carbone sans compromettre la prospérité. La transition en question nécessitera des ressources importantes pour financer les capitaux, l’innovation financière et les systèmes de protection sociale, et le continent devra catalyser des approches innovantes. L’architecture financière mondiale nécessite également un changement de paradigme.

Dans la poursuite de la Transition juste et durable, il est suggéré aux décideurs politiques africains d’adopter une vision et des stratégies tournées vers l’avenir qui maximisent les avantages que le continent tire des opportunités économiques et technologiques émergentes et d’utiliser les mécanismes continentaux.

Il est également recommandé aux pays africains d’élargir leur espace budgétaire en exploitant stratégiquement leurs ressources naturelles. Cela peut être réalisé en développant les minéraux stratégiques, en comptabilisant le capital national, en réduisant les flux financiers illicites et en tirant parti du rôle stratégique du continent dans un paysage géopolitique en évolution.

Claver Gatete

Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Afrique (CEA)

«Une transition juste et durable qui garantit une croissance accélérée, inclusive et durable, ainsi qu’une diversification et une industrialisation verte aidera l’Afrique à réaliser son potentiel.»

Hanan Morsy

Secrétaire exécutive adjointe de la CEA

«Compte tenu de l’ampleur du défi que représentent le changement climatique, ainsi que la montée des inégalités et de la pauvreté, il n’y a pas de temps à perdre. Il est grand temps d’agir.»

Mme Zuzana Schwidrowski

Directrice de la Division de la macroéconomie et de la gouvernance de la CEA

«L’Afrique dispose d’une fenêtre d’opportunité pour entreprendre une Transition juste et durable qui a un impact majeur et guidée par un récit et des besoins informés par l’Afrique.»

Abdellah Benahmed / Les Inspirations ÉCO