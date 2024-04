Marrakech: Coup d’envoi du Festival international de la poésie

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Festival international de la poésie a débuté vendredi, au Palais Badii à Marrakech, en présence d’une pléiade de poètes de chercheurs et de critiques littéraires issus de pays arabes, islamiques et africains.

Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cette manifestation culturelle est organisée par Bayt Achiir (Maison de la poésie au Maroc), le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication et l’Organisation du monde islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ICESCO), dans le cadre de l’événement « Marrakech capitale de la culture dans le monde islamique en 2024 ».

La soirée d’ouverture de cette manifestation culturelle de trois jours a été marquée par des lectures poétiques données par les poètes Ghassan Zaqtan (Palestine), Malika El Assimi (Maroc), Ahmed Al Shahawi (Egypte), Ali Al Bazzaz (Irak), et Bijan Mater (Turquie).

Lors de cette soirée, un vibrant hommage a été rendu au poète, écrivain et journaliste palestinien, Ghassan Zaqtan, qui a marqué de son empreinte la poésie arabo-islamique contemporaine.





Par la même occasion, il a été procédé, dans le cadre de la Caravane poétique de solidarité, à la remise d’une série de recueils poétiques, au profit des centres d’accueil des élèves issus de zones relevant d’Al Haouz, touchées par le séisme du 08 septembre dernier.

La cérémonie d’ouverture a été marquée aussi par l’annonce des lauréats du Prix de la Créativité poétique pour élèves, attribué à cinq élèves issus de Marrakech et de Chichaoua et organisé en collaboration avec l’Académie régionale d’éducation et de formation (AREF) de Marrakech-Safi.

Dans une déclaration à la MAP, le président de Bayt Achiir, Mourad Kadiri, a souligné que ce festival représente une initiative culturelle marocaine à dimension arabe, avec une ouverture sur le monde islamique, relevant que la portée de ce festival ne se limite pas à la poésie, mais s’ouvre plutôt à divers domaines à caractère culturel, éducatif et social, notamment la caravane poétique en solidarité avec les élèves des zones touchées par le séisme d’Al Haouz.

En plus d’activités variées et des conférences, le programme comprend également une « tournée spirituelle », qui consiste en une visite des poètes et d’invités aux mausolées des Sept saints de Marrakech, en plus de la découverte de « recueils poétiques », appelés « Secrets des remparts », qui sont d’un grand d’intérêt pour la mémoire historique de la cité ocre, a-t-il ajouté.

De son côté, l’écrivain et journaliste palestinien Ghassan Zaqtan a dit sa joie de participer au Festival international de poésie, organisé au Maroc, pays connu pour sa richesse culturelle, notant que sa participation à de nombreuses manifestations culturelles organisées au Royaume, lui a permis de nouer une forte amitié avec de nombreux écrivains et poètes marocains.

Dans une déclaration similaire, il s’est dit très ému par l’hommage qui lui a été rendu, qui représente un fort message de fraternité des poètes marocains à leurs confrères écrivains et intellectuels palestiniens.

A noter que le programme du festival comprend l’organisation de deux colloques, sur « la Poésie et le soufisme », et sur le poète Al-Mu’tamid Ibn Abbad, en plus de cinq soirées de poésie sous le signe « Monuments et poèmes », qui seront organisées au sein de plusieurs sites historiques tels que le Palais Bahia et palais Badii et le mausolée d’Al Mutamid ibn Abbad à Aghmat.

Le festival sera aussi marqué par l’annonce des lauréats du prix « Créativité poétique estudiantine », organisé en collaboration avec l’Université Cadi Ayyad de Marrakech.