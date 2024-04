La Bourse de Casablanca ouvre en hausse

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a ouvert en hausse lundi, son principal indice, le MASI, se bonifiant de 0,17% à 13.476,81 points (pts).

Le MASI.20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, avançait de 0,06% à 1.093,01 pts et le MASI.ESG, indice des entreprises qui recueillent la meilleure notation ESG, telle que publiée par Moody’s ESG Solutions, progressait de 0,21% à 973,69 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, indice thématique qui calcule la performance des cours des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, prenait 0,86% à 1.242,61 pts.

Aux valeurs individuelles, les meilleures performances étaient réalisées par Stroc Industrie (+8,63% à 36 DH), Delta Holding (+4,31% à 49,9 DH), Afric Industries (+4,1% à 329,95 DH), Taqa Morocco (+3,93% à 1.350 DH) et Jet Contractors (+2,55% à 564 DH).





À l’inverse, AtlantaSanad (-2,95% à 131,5 DH), Involys (-2,7% à 90 DH), CIH (-2% à 367,5 DH), Sodep-Marsa Maroc (-1,71% à 287 DH) et Bank of Africa (-1,03% à 193 DH) accusaient les plus fortes baisses.

Vendredi, le MASI avait clôturé sur une perte de 0,02%.