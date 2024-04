Mondial 2030: les entreprises portugaises cherchent à étendre leur présence au Maroc

Par LeSiteinfo avec MAP

Les entreprises portugaises cherchent à tirer profit de l’organisation conjointe de la Coupe du monde 2030 par le Portugal, l’Espagne et le Maroc, pour renforcer leur présence sur le marché marocain.

C’est dans cette perspective que l’Agence portugaise pour l’investissement et le commerce extérieur a organisé jeudi et vendredi deux ateliers pour présenter aux entreprises portugaises les opportunités d’affaires dans le Royaume, a indiqué l’agence dans un communiqué, notant que cette initiative s’inscrit dans le cadre des efforts visant à promouvoir les exportations et l’internationalisation des entreprises portugaises.

Le premier atelier, qui s’est tenu à Porto, s’est concentré sur l’industrie automobile au Maroc. Des représentants d’organismes gouvernementaux marocains et d’acteurs sectoriels ont ainsi donné des explications sur les caractéristiques du marché marocain. Le second atelier s’est focalisé, quant à lui, sur l’implantation sur le marché marocain et le climat d’affaire au Maroc.

« Le Maroc s’efforce de renforcer sa position mondiale et se distingue des autres pays par sa stabilité politique, économique et sociale, et entretient des relations commerciales solides avec tous les pays européens », souligne l’agence publique portugaise dans le communiqué publié sur son site officiel.





« Le marché marocain est de plus en plus important pour les entreprises portugaises en raison de la solidité des relations entre les deux pays et de l’image positive dont jouit le Portugal auprès des Marocains », relève-t-on.

Et d’ajouter que « les efforts déployés par le gouvernement marocain pour attirer les investissements directs étrangers ont contribué à l’installation de plusieurs acteurs économiques internationaux de renom dans le Royaume, mettant l’accent sur les opportunités offertes aux entreprises portugaises pour accroître leurs activités au Maroc, en particulier dans les secteurs de l’industrie, du textile et des matériaux de construction.

Cette rencontre vise à permettre aux entreprises portugaises d’avoir une stratégie claire et de prendre en compte les recommandations des experts pour assurer le succès de leurs activités dans le Royaume, conclut le communiqué.