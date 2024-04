Bouchra By: ‘‘Le Collège LaSalle Montréal octroie des bourses d’excellence aux étudiants les plus méritants de Collège LaSalle au Maroc’’

La qualité de l’enseignement repose sur la compétence et la formation continue des enseignants. Le Collège LaSalle Maroc investit dans le développement professionnel de son corps professoral en menant des enquêtes de satisfaction régulières, en offrant des formations ciblées et en favorisant la collaboration avec l’industrie. Grâce à son réseau international, l’établissement reste à l’affût des dernières tendances éducatives mondiales, offrant ainsi à ses enseignants des opportunités de perfectionnement professionnel et d’échange de bonnes pratiques. Rencontre avec Bouchra By, directrice générale de l’établissement, pour explorer comment le collège répond aux besoins changeants du marché.

Comment le Collège LaSalle intègre-t-il les nouvelles technologies dans ses programmes d’enseignement pour répondre aux besoins changeants du marché du travail ?

Le Collège LaSalle Maroc, conscient de cette réalité, a intégré les nouvelles technologies dans ses programmes académiques pour offrir à ses étudiants une formation à la fois pertinente et en phase avec les exigences professionnelles actuelles. Par exemple, pour les programmes de design d’intérieur et de multimédia, le Collège LaSalle Maroc mise sur l’utilisation de logiciels de conception 3D avancés, tels que AutoCAD, ArchiCAD, 3D Max, SketchUp et Adobe Creative Suite. Ces outils permettent aux étudiants de visualiser, concevoir et présenter leurs projets de manière professionnelle, tout en développant leurs compétences numériques essentielles.

En ce qui concerne les programmes de gestion et de gestion hôtelière, l’intégration des nouvelles technologies se manifeste par l’utilisation de systèmes de gestion hôteliers, de logiciels de comptabilité et de solutions de gestion de la relation client (CRM).

Pour les étudiants en design de Mode, ils sont initiés à l’utilisation de logiciels de conception de mode, de modélisation 3D et de prototypage rapide, leur permettant de développer leurs compétences créatives et techniques dans un environnement numérique.







Quelles stratégies l’établissement déploie-t-il pour s’assurer que ses enseignants sont suffisamment formés et équipés afin d’enseigner efficacement ?

L’établissement réalise régulièrement des enquêtes de satisfaction auprès des enseignants pour évaluer leur niveau de satisfaction, identifier les domaines nécessitant une amélioration et détecter leurs besoins en formation. Ces retours précieux permettent de comprendre les attentes des enseignants et de mettre en place des formations ciblées pour renforcer leurs compétences pédagogiques et techniques.

Le Collège LaSalle Maroc fait partie d’un vaste réseau international LCI éducation comptant 23 campus à travers le monde. Cette collaboration permet à l’établissement de rester informé des dernières tendances, innovations et meilleures pratiques éducatives à l’échelle mondiale. Les enseignants ont ainsi accès à des formations continues ainsi qu’à des ateliers et des séminaires leur permettant de se tenir constamment à jour et d’enrichir leurs compétences professionnelles.

De plus, les enseignants du Collège LaSalle collaborent étroitement avec l’industrie. Ils participent à des projets, des stages et des événements professionnels. Cette interaction directe avec le monde du travail les aide à comprendre les besoins réels des employeurs et à adapter leur enseignement en conséquence.

De quelle manière le Collège LaSalle collabore-t-il avec des entreprises pour s’assurer que ses programmes académiques restent pertinents et alignés sur les évolutions des métiers du futur ?

Le Collège LaSalle Maroc veille à intégrer activement des professionnels de l’industrie dans les jurys d’examen, les soutenances de mémoires et les révisions de programmes. Leur expertise et leur expérience permettent d’assurer que les compétences et les connaissances enseignées sont en adéquation avec les besoins réels du marché du travail. En plus, nous disposons d’une direction dédiée à la relation avec les entreprises, chargée de renforcer les liens entre le Collège et le monde professionnel.

Cette équipe travaille étroitement avec les entreprises pour comprendre leurs besoins en matière de compétences et de talents, afin d’adapter et d’optimiser les programmes académiques en conséquence. Enfin, une rencontre annuelle, connue sous le nom de Job Day est organisée dans les locaux de l’établissement. Cet événement permet aux étudiants et aux lauréats de rencontrer directement plus de 70 entreprises de différents secteurs. C’est une occasion unique pour les étudiants de découvrir les opportunités de stages, d’emplois et de networking, tout en permettant aux entreprises de repérer et de recruter les talents prometteurs formés par l’établissement.



Quels sont les succès récents en matière d’entrepreneuriat et d’innovation parmi les anciens élèves du Collège La Salle, et comment ces succès inspirent-ils les étudiants actuels ?

Le Collège LaSalle Maroc est reconnu comme l’école Numéro 1 de mode, arts et design dns le Royaume. Ses diplômés ont réussi à se démarquer dans ces domaines, ce qui motive les étudiants actuels à poursuivre leurs rêves et à viser l’excellence. Il est toujours gratifiant de voir nos lauréats réussir et de les accueillir de nouveau sur le campus pour partager leur parcours entrepreneurial. Ces sessions de storytelling permettent aux étudiants actuels de s’identifier à ces success-stories, de comprendre les défis surmontés et d’apprendre les stratégies gagnantes qui ont conduit à leur réussite. Cela crée un sentiment d’appartenance et d’inspiration au sein de la communauté étudiante.



Comment envisagez-vous d’innover et de vous développer dans les années à venir pour rester à la pointe de l’enseignement supérieur au Maroc et au-delà ?

Pionnier en formation canadienne au Maroc, l’établissement s’efforce de rester à la pointe de l’enseignement supérieur en adoptant des approches novatrices et en favorisant l’innovation. Notre institution offre une formation complète dans un environnement inclusif, chaleureux et dynamique. Elle encourage les étudiants à développer des compétences en entrepreneuriat et à assumer pleinement leur rôle de citoyens du monde.

Depuis son lancement, le groupe a adopté le système pédagogique canadien, axé sur l’apprentissage pratique. Cela permet aux étudiants d’acquérir des compétences concrètes et de se préparer efficacement à leurs futures carrières. Les programmes couvrent des domaines variés tels que le design de mode, la gestion, les arts numériques et les arts culinaires. Ainsi, les étudiants ont l’opportunité de développer leurs propres projets d’entreprises pendant leur cursus.

La participation au concours LCI éducation de l’entrepreneuriat étudiant offre à nos étudiants l’opportunité de suivre des ateliers dédiés à la création d’entreprise. De plus, ils ont la chance de confronter leurs idées avec d’autres participants du réseau pour déterminer le meilleur projet innovant et original.

Collège LaSalle Maroc est une institution ouverte sur le monde grâce au réseau LCI Education auquel il appartient et à des collaborations internationales. Cela permet aux étudiants d’acquérir une vision globale et de s’inspirer des meilleures pratiques à l’échelle mondiale. Aussi, les enseignants jouissent d’une solide expérience dans le monde du travail. Leur enthousiasme et leur dévouement contribuent à offrir un enseignement de qualité aux étudiants. Notre groupe Collège LaSalle Maroc continuera d’innover en fusionnant tradition et modernité, et en préparant ses étudiants à exceller dans les métiers du futur.



Quelles opportunités de formation et d’épanouissement personnel offre le fait de poursuivre ses études dans un pays étranger au sein du réseau LCI Éducation ?

Poursuivre ses études dans un pays étranger au sein du réseau LCI Éducation offre une multitude d’opportunités de formation et d’épanouissement personnel. Plusieurs avantages significatifs se présentent à nos étudiants. Étudier à l’étranger permet d’accéder à des programmes académiques variés, souvent différents de ceux proposés dans son pays d’origine. Cela offre une perspective globale et enrichit les connaissances dans divers domaines. Vivre dans un pays étranger permet de s’imprégner de sa culture, de sa langue et de ses coutumes.

Cette immersion culturelle favorise l’ouverture d’esprit, la compréhension interculturelle et l’épanouissement personnel. Les étudiants ont l’occasion de rencontrer des camarades du monde entier, d’échanger des idées et de créer des liens durables. Ce réseau international peut être précieux pour la carrière future. L’adaptation à un nouvel environnement, la gestion de la vie quotidienne dans un pays étranger et la communication avec des personnes de différentes cultures renforcent des compétences telles que la résilience, la flexibilité et la communication. Étudier à l’étranger peut ouvrir des portes pour des stages et des emplois internationaux. Les entreprises apprécient souvent les candidats ayant une expérience à l’étranger.

Les étudiants ont la chance de découvrir de nouvelles activités, de voyager et de participer à des événements culturels uniques. Cela contribue à leur épanouissement personnel et à leur bien-être En somme, poursuivre ses études à l’étranger au sein du réseau LCI Éducation offre bien plus qu’une simple formation académique : c’est une opportunité de croissance personnelle et d’aventure enrichissante à travers le monde.



Quels critères sont pris en compte pour l’attribution des bourses d’excellence destinées à la mobilité des étudiants entre les campus du Canada et du Maroc ?

Afin d’encourager la mobilité des étudiants entre les campus du Maroc, le Collège LaSalle Montréal octroie des bourses d’excellence aux étudiants les plus méritants ayant eu un parcours académique brillant dans un campus de Collège LaSalle au Maroc. Les critères pris en compte pour l’attribution de ces bourses sont l’excellence académique où les étudiants doivent faire preuve d’un dossier académique exceptionnel, démontrant leur engagement et leur réussite dans leurs études.

Ces bourses sont accordées à ceux qui ont démontré leur motivation à poursuivre leurs études à l’étranger et leur engagement envers leur domaine d’études. Pour convaincre le jury de sélection, les étudiants intéressés doivent présenter un projet de mobilité clair et cohérent, détaillant leur objectif d’études à l’étranger et comment cela enrichira leur parcours académique et professionnel.

Kenza Aziouzi / Les Inspirations ÉCO