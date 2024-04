Des morts et des blessés dans un tragique accident à Azilal

Un terrible accident s’est produit mercredi dans la province d’Azilal. Selon une source de Le Site info, un pick up transportant des ouvriers agricoles s’est renversé sur la route reliant les communes «Jbal Larbaâ» et «Laksiba», précisant que trois personnes sont décédées et plusieurs autres ont été blessées.

Alertés, les services de la gendarmerie royale se sont rendus sur les lieux du drame et ont transféré les dépouilles à la morgue pour autopsie. Les victimes ont également été évacuées à l’hôpital de Béni Mellal pour recevoir les soins nécessaires.

En parallèle, une enquête a été ouverte, sous la supervision du parquet compétent, pour déterminer les circonstances exactes de cet accident.

H.M.