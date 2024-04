Tanger: un trafiquant de drogue dans les filets de la police

Par LeSiteinfo avec MAP

Les éléments de police relevant de la préfecture de police de Tanger ont interpellé, mercredi, un individu pour son implication présumée dans une affaire de possession et de trafic de drogue et de psychotropes.

Le mis en cause a été interpellé à Tanger en flagrant délit de possession et de trafic de drogue, a indiqué une source sécuritaire, ajoutant que l’opération d’arrestation et de fouille du suspect a permis la saisie de 1800 comprimés de type “Zepam” et de doses de cocaïne, outre une somme d’argent qui serait le butin de cette activité criminelle.

Le prévenu a été soumis à l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent afin de déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire et interpeller les éventuels complices dans cette activité criminelle, selon la même source.

S.L