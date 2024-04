Réforme du Code de la famille: plusieurs militantes visées par des menaces de mort

22 militantes des droits des Femmes au Maroc ont reçu des menaces de mort à cause de leurs revendications pour une égalité homme-femme dans le cadre de la réforme du Code de la famille.

Dans une déclaration à Le Site info, Bouchra Abdou, présidente de l’association Tahadi pour l’égalité et la citoyenneté et coordinatrice de la Coalition féminine pour une Moudawana basée sur l’égalité et la dignité, a indiqué que plusieurs militantes, qualifiées d’ «ennemies de l’islam», ont été visées par des menaces dangereuses portant atteinte à leur intégrité physique. Une plainte a ainsi été déposée à la Cour d’appel de Ain Sebaâ. Ces menaces ont aussi été adressées aux familles et aux enfants des militantes en question.

«Les militantes qui ont fait l’objet de menaces de mort n’ont fait que défendre les droits des Femmes. Ces agressions ne servent pas les intérêts de la société. Nos revendications sont justes et légitimes et répondent aux besoins des femmes. Les auteurs de ces menaces doivent savoir que nous travaillons en permanence avec les femmes et les mères de familles et connaissons les souffrances qu’elles endurent au quotidien», explique Bouchra Abdou.

Et d’ajouter : «Nous militons tout simplement pour un code de la famille juste. Nous ne nous opposerons jamais au Coran ou aux préceptes de la religion».





H.M.