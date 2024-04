Tanger: mise à niveau de plusieurs quartiers sous-équipés

Une enveloppe budgétaire d’environ 50 millions de dirhams (MDH) a été allouée à la mise à niveau de plusieurs quartiers sous équipés de la ville de Tanger.

La commune de Tanger a souligné, dans un communiqué, qu’elle contribue à la réalisation d’un projet dans le cadre du programme de mise à niveau des quartiers sous-équipés à l’entrée de Tanger, le long de la ligne à grande vitesse (LGV), avec une enveloppe de 50 MDH.

Ce projet, dont les travaux ont débuté en 2023 et devraient s’achever avant la fin de 2024, est le fruit d’un partenariat entre la commune de Tanger, la wilaya de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, le conseil régional, l’agence urbaine et le groupe Al Omrane.

Ce chantier, qui concerne les localités d’Aouama Charkia, Aouama Gharbia, le quartier de Fricha et le quartier de Bir Tamoun, porte sur le revêtement des routes, le pavage des trottoirs et l’entretien des façades, en plus de l’aménagement paysager.





Le Conseil de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima a approuvé, lors de sa session ordinaire du mois de mars, un projet de mise à niveau d’un ensemble de quartiers sous-équipés dans plusieurs préfectures et provinces de la région.

S.L.