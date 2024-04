La Bourse de Casablanca termine sur une note positive

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a terminé sur une note positive mardi, son principal indice, le MASI, progressant de 0,92% à 13.341,29 points (pts).

Le MASI.20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a pris 1,1% à 1.085,25 pts et le MASI.ESG, indice des entreprises qui recueillent la meilleure notation ESG, telle que publiée par Moody’s ESG Solutions, a avancé de 0,68% à 967,22 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, indice thématique qui calcule la performance des cours des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, a augmenté de 1,01% à 1.207,55 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 et le FTSE CSE Morocco All-Liquid se sont bonifiés respectivement de 1,37% à 12.423,73 pts et 1,11% à 11.174,95 pts.





Concernant les secteurs, la participation et la promotion immobilières a enregistré la plus forte hausse avec un gain de 7,87%, devançant la santé (+5,79%) et les services de transports (+2,91%).

À l’opposé, les sociétés de placement immobilier (-3,07%), les matériels, logiciels et services informatiques (-0,88%) et les télécommunications (-0,35%) ont été les seuls indices sectoriels à évoluer dans le rouge. Les échanges ont atteint près de 582,91 millions de dirhams (MDH), réalisés principalement sur le marché central (Actions) et dominés par les transactions sur Douja Prom Addoha (131,55 MDH), Alliances Développement Immobilier (83,08 MDH) et BCP (38,8 MDH).

La capitalisation boursière a, quant à elle, dépassé 686 milliards de dirhams.

Aux valeurs, Douja Prom Addoha (+9,99% à 31,06 DH), Résidences Dar Saada (+9,98% à 54,42 DH), Auto Hall (+6,73% à 71 DH), Akdital (+5,79% à 740,5DH) et SMI (+4,6% à 1.819 DH) ont réalisé les meilleures performances.

A l’inverse, les plus fortes baisses ont été accusées par AGMA (-5,97% à 6.676 DH), Carier Saada (-5,61% à 23,03 DH), IB Maroc.com (-4,47% à 20,11 DH), Aradei Capital (-3,76% à 510 DH) et Lesieur Cristal (-1,97% à 268,6 DH).