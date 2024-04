L’ambassadeur de France au Maroc en visite au lycée Louis-Massignon

Une délégation de haut niveau, composée du ministre Délégué au Commerce Extérieur, de la Francophonie et des Français de l’étranger, Franck Riester, de l’Ambassadeur de France au Maroc, Christophe Lecourtier, ainsi que du Consul général de France à Casablanca, Christian Testot, a été chaleureusement accueillie le 5 avril au sein du Lycée Français International Louis-Massignon.

En présence de Jean-Marc Merriaux, Directeur Général Mlf monde-OSUI, la délégation a eu l’opportunité de découvrir la qualité exceptionnelle des infrastructures et du projet pédago-éducatif du LFI Louis-Massignon.

Cette visite illustre les liens étroits tissés entre la France et le Maroc dans leurs dimensions éducative et culturelle. Le ministre a aussi pu mesurer la qualité de la coopération franco-marocaine au travers des échanges menés avec le personnel et les élèves de l’établissement.