Séquestration, rançon… Grosse opération de la DGSN à Nador

Une opération conjointe menée par les éléments de la police judiciaire des villes de Fès et de Nador a permis d’interpeller, dimanche, trois personnes aux antécédents judiciaires (âgés de 35 à 41 ans) pour leur implication présumée dans des affaires d’enlèvement, de séquestration, de demande de rançon, d’organisation d’opérations d’immigration irrégulière et de traite d’êtres humains.

Les services de police de Fès ont ouvert une enquête judiciaire suite à une plainte faisant état de l’enlèvement et de la séquestration d’une personne aux antécédents judiciaires à Nador, dont les motifs sont toujours en cours d’investigation, indique une source sécuritaire.

Les auteurs de cet enlèvement ont exigé une rançon pour libérer la personne séquestrée, avant que la coordination sur le terrain entre les services de sécurité de Fès et de Nador ne permette d’identifier les trois suspects, qui ont été interpellés dans les villes de Nador et Beni Ensar.

Les recherches et investigations menées dans le cadre de cette affaire ont démontré que les suspects avaient libéré la victime avant leur arrestation et qu’ils étaient en pleine préparation pour la réalisation d’une opération d’immigration irrégulière au profit des 22 candidats, dont deux filles et un mineur, qui ont été interpellés à l’intérieur d’une maison à Nador, ajoute la même source.

Les mis en cause et les candidats à l’immigration clandestine ont été soumis à une enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent pour élucider les tenants et aboutissants de cette affaire et révéler les véritables motivations de l’opération d’enlèvement et de séquestration, qui serait liée à des règlements de compte entre des réseaux d’organisateurs d’opérations d’immigration irrégulière.

