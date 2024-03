Le coût des sardines dépasse les 25 dirhams/kg !

Le prix de la sardine dans toutes les villes marocaines a connu une augmentation considérable, ce qui a suscité la colère des citoyens marocains, notamment pendant ce mois sacré où les tables de rupture du jeûne ne peuvent se passer de plats de poissons.

Les prix de la sardine ont atteint 25 dirhams par kilogramme, entraînant les prix des poissons au Maroc à des niveaux record au cours de la deuxième semaine du mois de Ramadan.

Les prix de certains types de poissons et fruits de mer ont connu une forte hausse ces derniers jours, en particulier « la sole », « le calamar » et « la crevette ». Une hausse des prix que les vendeurs attribuent aux spéculations qui touchent les marchés. Sur les réseaux sociaux, des Marocains ont exprimé leur profonde colère face à l’augmentation des prix des poissons particulièrement ceux de « la sardine » et du « chinchard ».