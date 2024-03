Ramadan 2024 : les prix des poissons en forte hausse

Les prix des poissons ont connu une forte hausse lors de ce premier jour du mois sacré de Ramadan. Ainsi, le coût des sardines varie entre 15 et 20 dirhams/kilogramme.

Les crevettes et les calamars coûtent 140 dirhams, le prix de la sole atteint 120 dirhams et le prix du congre varie entre 50 et 60 dirhams. Devant la cherté des poissons, des Marocains ont exprimé leur colère sur les réseaux sociaux estimant que la flambée des prix devient hors budget de la majorité des citoyens.

L’un des professionnels a expliqué que les prix élevés sont dus à la forte demande de poisson au cours de ce mois sacré. Le même porte-parole a également ajouté que les conditions météorologiques jouent un rôle majeur dans la détermination des prix du poisson, car lorsque la mer est agitée, « les pêcheurs ne peuvent pas entrer en mer avec leurs véhicules, ce qui entraîne une hausse des prix ».