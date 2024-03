Une star égyptienne attendue à Mawazine

Sherine Abdelwahab participera à la prochaine édition de Mawazine, prévu du 21 au 29 juin. Selon une source sûre du site «Ralia», la célèbre chanteuse égyptienne a signé dimanche son contrat pour se produire au célèbre festival.

Rappelons qu’après trois années d’interruption pour cause de la covid-19, le festival Mawazine est de retour avec à l’affiche des artistes de renommée. En plus de Sherine, cette édition connaîtra la participation de Mohamed Ramadan, Majid Al Mohandes, Ragheb Alama, Marouane Khouri, Balkyss Fathi et Nancy Ajram.

Créé en 2001 et placé le haut patronage du roi Mohammed VI, le festival Mawazine-Rythmes du Monde est le rendez-vous incontournable des amateurs et passionnés de musique au Maroc et considéré parmi les plus grands évènements culturels au monde. Organisé chaque année pendant neuf jours, Mawazine offre une programmation riche et exigeante qui mêle les plus grandes stars du répertoire mondial et arabe, faisant des villes de Rabat et de Salé le théâtre de rencontres exceptionnelles entre le public et des artistes de renom.

Avec près de 3 millions de festivaliers lors de sa dernière édition en 2018, le festival a battu tous les records, confirmant ainsi sa place en tant qu’événement musical international offrant une exposition forte des valeurs d’ouverture et de tolérance chères au pays.

H.M.