Tanger: la police fait tomber deux narcotrafiquants

Par LeSiteinfo avec MAP

Les éléments de police relevant de la préfecture de police de Tanger ont procédé vendredi, en coordination avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire, à l’interpellation de deux individus aux antécédents judiciaires, pour leur implication présumée dans une affaire de possession et de trafic de 4.120 comprimés psychotropes et de 26 grammes de cocaïne.

Les prévenus, âgés de 36 ans et 26 ans, ont été interpellés dans la ville de Tanger, en flagrant délit de possession et de trafic de 4.090 comprimés de type ecstasy, de 30 comprimés psychotropes et de 26 grammes de cocaïne, apprend-on de source sécuritaire.

Les perquisitions effectuées ont également permis la saisie d’un véhicule utilitaire soupçonné d’être utilisé dans ces actes criminels, de 50 stimulants sexuels de contrebande, de trois armes blanches, de deux balances électroniques et d’une somme d’argent soupçonnée d’être le butin de cette activité criminelle.

L’opération de pointage des prévenus dans la base de données de la Sûreté Nationale a révélé que l’un d’eux fait l’objet de plusieurs avis de recherche à l’échelle nationale, émis par les services de la police judiciaire de la ville de Ksar El Kébir, pour son implication présumée dans des affaires similaires liées au trafic de drogues et de psychotropes, souligne la même source.

Les deux mis en cause ont été placés en garde à vue pour les besoins de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, en vue de déterminer les tenants et les aboutissants de cette affaire, ainsi que les éventuelles ramifications de cette activité criminelle, conclut-on.

S.L