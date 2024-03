Météo: les villes où il va pleuvoir à partir de ce jeudi au Maroc

Houcine Youaabed a annoncé que des perturbations météorologiques sont prévues au Maroc à partir de ce jeudi jusqu’au dimanche.

Contacté par Le Site info, le responsable communication de la météorologie nationale a indiqué que de fortes pluies sont attendues dans plusieurs villes du Royaume. «Ces averses sont dues à l’approche d’une dépression atmosphérique, accompagnée de masses d’air froides en provenance de la péninsule ibérique. Cette dépression déplacera l’anticyclone des Açores vers l’ouest et renforcera un courant du nord-ouest favorable à l’arrivée des nuages, ce qui donnera lieu à des pluies», explique Youaabed.

Le responsable précise qu’à partir de ce jeudi, des pluies sont prévues dans les régions de Tanger, Loukkos, le Gharb, le Saiss, le Rif et les Haut et Moyen Atlas. Des rafales de vent assez fortes sont également attendues sur les côtes Nord, la région de Tanger, le Rif, l’Oriental, l’Atlas, le Souss et le Sud. En parallèle, des chutes de neige sont prévues sur les Haut et Moyen Atlas et sur le Rif.

Les villes où il va pleuvoir à partir de ce jeudi sont Rabat, Mohammedia, Casablanca, Berrechid, Settat, El Jadida, Safi, Essaouira, Azilal, Béni Mellal, Taounate, Kénitra, Moulay Bouselham, Sidi Kacem, Sidi Slimane, Assilah, Larache, Tétouan et Tanger.

H.M.