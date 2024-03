Rabat: coups de feu au quartier Rachad

Par LeSiteinfo avec MAP

Des éléments de la brigade antigang relevant du service préfectoral de la police judiciaire de Rabat ont été contraints d’utiliser leurs armes de service lors d’une intervention sécuritaire pour appréhender un individu dans un état anormal ayant exposé des citoyens et des policiers à une agression dangereuse à l’aide de l’arme blanche.

Les éléments de la police sont intervenus pour interpeller le suspect, âgé de 45 ans, qui menaçait la sécurité des personnes et des biens sur la voie publique dans le quartier Rachad, indique une source sécuritaire, notant que le prévenu a tenté de s’introduire par la force dans le domicile d’autrui.

Le mis en cause a refusé d’obtempérer et opposé une résistance farouche aux agents de police, ce qui a contraint les fonctionnaires de police à faire usage de leurs armes de service et à tirer une balle de sommation avant de le blesser, fait savoir la même source, relevant que l’intervention a permis de neutraliser le danger émanant du suspect et de saisir l’arme blanche utilisée dans cette agression.

Le suspect a été placé sous surveillance médicale à l’hôpital où il a été admis pour recevoir les soins nécessaires dans l’attente d’être soumis à l’enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent, afin de déterminer l’ensemble des actes criminels qui lui sont reprochés, ajoute la même source.

