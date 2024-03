Une panne mondiale touche le réseau social Facebook

Les plateformes Facebook et Instagram sont hors service pour des dizaines de milliers d’utilisateurs ce mardi, selon le site web www.downdetector.com qui suit les pannes.

Plus de 300.000 pannes ont été signalées pour Facebook, et plus de 20.000 pour Instagram, selon le site web, qui suit les pannes en rassemblant des rapports d’état provenant de plusieurs sources, y compris des utilisateurs.

Une perturbation majeure a frappé les plateformes de Meta, entraînant l’inaccessibilité totale de ses services tels que Facebook et Instagram. Les utilisateurs du monde entier ont signalé des difficultés d’accès dès le début de la journée, avec des pages d’erreur et une incapacité à se connecter.

Meta, jusque-là un pilier majeur des médias sociaux, n’a pas encore fourni d’explications officielles sur la nature de cet incident, laissant les utilisateurs dans l’incertitude quant à la durée de cette panne et aux éventuelles répercussions sur la sécurité des données.

Les experts surveillent de près cette situation, soulignant l’importance croissante de la stabilité des plateformes numériques dans cette société interconnectée.