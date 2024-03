Droits des Femmes: la Marocaine Rabha El Haymar primée à la Maison Blanche

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Prix “International Women of Courage 2024” décerné, lundi à Washington, à la Marocaine Rabha El Haymar, est un hommage aux réformes engagées au Maroc dans le domaine des droits des femmes, sous le leadership éclairé du Roi Mohammed VI.

Ce prix a été décerné à Mme El Haymar par la Première Dame des Etats Unis, Jill Biden et le Secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken, lors d’une cérémonie organisée à la Maison Blanche en présence notamment de l’ambassadeur de SM le Roi à Washington, Youssef Amrani.

Mme El Haymar, primée aux côtés d’autres femmes de différentes parties du monde, s’est dit heureuse de recevoir ce prix qui se veut le couronnement des efforts de la femme marocaine.

Elle a souligné, dans une déclaration à la MAP, que la distinction est aussi une autre reconnaissance des réformes judicieuses du Code de la famille initiées en 2004 “grâce aux efforts et à la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste”.

Elle a, à ce propos, indiqué avoir bénéficié des amendements apportés par le Code de la famille. “Ces réformes m’ont rendu justice”, a-t-elle dit, se félicitant par la même occasion des acquis que la femme marocaine ne cesse d’engranger.

Mme El Haymar s’est également dite optimiste que ces avancées vont continuer dans le cadre de la dynamique inspirée par la volonté Royale de réserver aux femmes marocaines la place qu’elles méritent pour l’édification d’un Maroc fort et développé.

La cérémonie de remise du prix “International Women of Courage 2024” s’est déroulée en présence de représentants du corps diplomatique accrédité à Washington et d’autres éminentes personnalités.

Décerné chaque année, ce prix rend hommage aux femmes du monde entier qui ont fait preuve de courage et de leadership dans la promotion notamment de l’équité et de l’égalité entre hommes et femmes.