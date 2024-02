Rabat Business School se démarque dans les classements mondiaux (VIDEO)

« Innovation dans l’enseignement supérieur, la recette du leadership », c’était le thème de la table ronde récemment organisée par Les inspirations ECO avec comme invités Olivier Aptel, Doyen et Directeur Général de Rabat Business School (RBS) et Ahmed Ennasri, Directeur académique de RBS.

Dans les couloirs de Rabat Business School (RBS), une trajectoire nette se dessine. Depuis 2020, elle arbore l’accréditation de l’Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB), et s’achemine vers l’obtention tant convoitée de l’EQUIS, délivrée par l’EFMD. Et ce n’est pas tout : RBS rayonne en tant que seule école de commerce privée d’Afrique et du Moyen-Orient à se hisser dans le Top 100 mondial des meilleures écoles de commerce, selon le prestigieux Financial Times. Elle se distingue également dans le fameux QS World University Rankings.

À RBS, l’ambition ne connaît pas de limites. Le doyen de l’école de commerce de Rabat parie que l’établissement sera répertorié, dans deux ans, dans le classement de Shanghai. Il souligne que la trajectoire de l’établissement, en matière de recherche, indique une progression qui devrait propulser RBS dans ce classement.

De plus, pour la deuxième année consécutive, l’école se distingue en rejoignant le classement QS World University Rankings 2023, après avoir été reconnue dans le Financial Times.Accréditée par l’AACSB et figurant dans le Top 100 mondial, RBS voit quatre de ses programmes de Master classés parmi les meilleurs au monde : Finance et Économie Appliquée – CCA, Management (Programme Grande École), Stratégie & Marketing Digital, et Gestion de la Chaîne d’Approvisionnement & Achats.

Le classement QS prend en compte l’employabilité des diplômés, la réputation auprès des entreprises, la reconnaissance internationale, et la diversité du corps professoral. Cette reconnaissance, par le Financial Times et l’Université Jiao Tong de Shanghai, souligne la position de RBS en tant que référence mondiale des écoles de commerce en Afrique. Pour Olivier Aptel, directeur général et doyen, ces classements mettent en lumière la qualité académique, l’internationalisation et l’employabilité des diplômés de l’école.

Les accréditations EQUIS, AACSB et EFMED

La reconnaissance internationale EQUIS, octroyée par l’EFMD, consacre l’excellence académique d’une école pour une période de trois à cinq ans. Une accréditation de cinq ans témoigne d’une confiance maximale dans les procédures solides et pérennes de l’école, tandis qu’une accréditation de trois ans souligne la nécessité d’améliorations continues.

EQUIS figure parmi les normes les plus rigoureuses, exigeant des critères stricts et une révision constante pour maintenir les standards d’excellence. Les critères incluent la renommée nationale et internationale, la qualité des cours, le corps professoral et le respect des normes EQUIS sur une période de deux ans au moins. Quant au label EFMD Accredited, lancé en août 2019 dans le cadre du système d’accréditation des programmes de l’EFMD, il permet aux institutions accréditées EQUIS de mettre en avant un programme stratégique spécifique.