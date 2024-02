La recette du leadership de Rabat Business School (VIDEO)

« Innovation dans l’enseignement supérieur, la recette du leadership », c’était le thème de la table ronde récemment organisée par Les inspirations ECO avec comme invités Olivier Aptel, Doyen et Directeur Général de Rabat Business School (RBS) et Ahmed Ennasri, Directeur académique de RBS.

Corps professoral international, accréditations, recherche scientifique prolifique, programmes Bachelor innovants, activités de développement personnel… tels sont les ingrédients de la recette du leadership de Rabat Business School (UIR) dans la sphère de l’enseignement privé au Maroc.

Le secteur de l’enseignement privé connait, depuis quelques années déjà, une rude concurrence qui implique pour les opérateurs une mise à jour permanente en matière d’innovation. La recette de cette dernière peut varier d’un établissement à l’autre. Néanmoins, proposer aux étudiants une formation conforme aux meilleurs standards internationaux reste un moyen efficace de rester attractif et de booster sa réputation tant au niveau national qu’international. C’est le cas notamment de Rabat Business School (UIR), établissement pionnier accrédité AACSB et la seule école de commerce privée en Afrique et au Moyen-Orient à figurer dans le Top 100 des meilleures Business School au monde, établi par le prestigieux Financial Times.