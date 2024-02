La stratégie d’IFC pour le Financement Green (VIDEO)

La Société financière internationale (IFC) est pleinement engagée dans le verdissement du secteur bancaire marocain. Elle apporte son soutien à la transition vers une économie verte du marché financier et des banques au cours des sept dernières années. Cheick-Oumar Sylla, directeur régional pour l’Afrique du Nord et la Corne de l’Afrique de l’IFC, revient sur les actions menées par le bras financier du groupe Banque mondiale pour le secteur privé en vue de mobiliser des financements pour les projets d’atténuation et d’adaptation au climat.