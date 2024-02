Un député allemand souligne « la profondeur » des relations avec le Maroc

Par LeSiteinfo avec MAP

Le député allemand, Jurgen Hardt, a souligné, vendredi à Munich, ‘’la profondeur’’ des relations entre l’Allemagne et le Maroc, un partenaire « fiable et incontournable » au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

‘’L’Allemagne et le Maroc sont liés par des relations historiques et profondes, qui ont connu une amélioration remarquable ces derniers temps’’, a indiqué M. Hardt, qui s’est entretenu avec la présidente de la commission des affaires étrangères, de la défense nationale, des affaires islamiques et des Marocains résidant à l’étranger à la Chambre des Représentants, Nadia Bouaida, en marge de la 60ème conférence de Munich sur la sécurité (16-18 février).

Le député du Bundestag a également mis en avant ‘’la stabilité que connaît le Maroc à tous les niveaux’’.

De son côté, Mme Bouaida a mis l’accent sur le développement que connaît le Maroc, sous la Vision éclairée de SM le Roi Mohammed VI, passant en revue les chantiers de développement dans lesquels le Maroc est engagé, notamment dans les provinces du sud du royaume.

Lors de cette entrevue, Mme Bouaida et M. Hardt ont discuté de la nécessité de renforcer la coopération parlementaire entre les deux pays et d’échanger des expériences liées aux travaux des commissions des parlements marocain et allemand.

Par ailleurs, Mme Bouaida s’est entretenue avec son homologue au Parlement britannique, Alicia Kearns, des moyens à même de renforcer la coopération entre les deux parlements et de favoriser l’échange d’expertises et d’expériences entre les deux commissions des affaires étrangères.