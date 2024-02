Rabat: Talbi Alami s’entretient avec une délégation du FMI

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, a eu lundi à Rabat, des entretiens avec une délégation du Fonds monétaire international (FMI), conduite par Roberto Cardarelli, chef de la délégation.

A cette occasion, Cardarelli a souligné que la visite de la délégation s’inscrit dans le cadre des consultations annuelles menées par le FMI en vertu de l’article 4 de ses statuts, visant à prendre connaissance des politiques économiques ainsi que des réformes lancées par le Royaume du Maroc pour assurer un développement fort, global et inclusif, a rapporté la Chambre des représentants dans un communiqué.

Talbi Alami a, pour sa part, mis en exergue les grandes réformes économiques, financières et sociales engagées par le Royaume au cours des dernières années sous la conduite éclairée du roi Mohammed VI, indique le communiqué.

Le président de la Chambre des représentants a également mis en avant les aspects de stabilité et de sécurité dont jouit le Royaume du Maroc et qui lui ont valu la confiance internationale et régionale, saluant à cette occasion la coopération fructueuse et la confiance mutuelle entre le Maroc et le FMI, a ajouté la même source.

Cette réunion a été marquée par la présence du président de la Commission des finances et du développement économique à la Chambre des représentants, Mohamed Chaouki.

S.L.