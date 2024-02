Le secret du bonheur dans le couple selon Rachid El Ouali (PHOTO)

L’acteur et réalisateur marocain Rachid El Ouali a partagé avec ses abonnés sur son compte Instagram, une photo avec son épouse Ibtissam Chakir.

Rachid El Ouali a accompagné cette photo d’un message d’amour et un conseil à ses abonnés : « La chose qui rend heureux un homme est lorsqu’il voit sa partenaire de vie heureuse. Beaucoup disent que nous sommes devenus similaires. Et la vérité est que nous ne sommes devenus qu’un seul être. Merci à tous pour vos belles paroles et votre amour continu. Nous vous aimons. », souligne Rachid El Ouali. Une publication qui a connu un franc succès auprès de ses 2.5 millions de followers.

À noter qu’il y a quelques jours, Rachid El Ouali a célébré l’anniversaire de son épouse Ibtissam avec ses deux fils, une ambiance qu’il a également partagée avec ses followers sur Instagram.