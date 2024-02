Vidéo. Carton plein pour la deuxième édition du FLAM

Clap de fin pour la deuxième édition du Festival du Livre Africain de Marrakech (FLAM) qui s’est tenu du 8 au 11 février dans la ville ocre. Cafés littéraires, débats et palabres ont animé cette édition à laquelle ont répondu présents plusieurs grands noms de la littérature africaine.

Lors de la première édition, « nous nous sommes focalisés sur les choses qui fâchent », nous explique Mahi Binebine, président du FLAM. « Nous avons parlé d’esclavage, de notre passé esclavagiste, de racisme qui existe encore dans certains pays limitrophes et chez nous aussi et une fois nous avons crevé l’abcès, nous avons décidé pour cette deuxième édition de parler de littérature, d’universalisme, de rêver un monde meilleur et qui peut mieux que les écrivains et penseurs, fabriquer ce rêve et cette notion de vivre ensemble », poursuit le peintre, écrivain et sculpteur, membre de l’équipe exceptionnelle qui a façonné ce festival.

« Une rencontre importante » pour tous les auteurs de renom rencontrés sur place. Plus qu’important, le FLAM est même capital, selon le grand philosophe Souleymane Bachir Diagne. « Ce festival est la célébration de la créativité africaine, mais également la construction d’un récit africain pour nous-mêmes et pour le reste du monde », estime le professeur de philosophie et de français à l’université Columbia.

« Les occasions de discuter entre Africains ne sont pas si fréquentes que cela, même s’il y en a. C’est une occasion idéale et intéressante pour confronter nos savoirs, opinions ainsi que nos aspirations », souligne pour sa part l’historienne franco-tunisienne Sophie Bessis.

Les moments forts étaient innombrables lors de cette édition, mais le public se rappellera certainement du grand entretien d’Edgar Morin. L’immense sociologue de 102 ans a tenu à exprimer son indignation face à la situation à Gaza et le silence ambiant. Il s’est également donné à coeur joie au jeu des questions-réponses de la foule venu en masse pour assister à cet événement.

Faiza Rhoul