Intelligence Artificielle : Radia Bensouda, première influenceuse virtuelle du Maroc

Radia Bensouda, fruit de l’imagination de l’agence de communication Xerus Group, se positionne comme une figure novatrice dans le paysage numérique marocain, inaugurant une ère nouvelle dans le marketing d’influence.

En tant que première influenceuse virtuelle du Maroc, Radia incarne une fusion entre innovation et narration, captivant les audiences avec sa personnalité distinctive et son contenu authentique sur diverses plateformes de médias sociaux.

En alliant créativité et technologie, Radia Bensouda transcende les limites conventionnelles pour offrir aux marques des opportunités inédites de connexion et de narration de marque. En exploitant le pouvoir des avatars numériques, Xerus Group propulse non seulement le marketing marocain vers des territoires inexplorés, mais pose également un précédent pour redéfinir l’essence de l’influence dans un paysage numérique en constante évolution.

Le parcours de Radia symbolise bien plus qu’une simple innovation marketing ; il représente un changement vers un nouveau paradigme où les personnalités virtuelles s’entrelacent harmonieusement avec les expériences humaines, façonnant ainsi l’avenir des relations entre marques et consommateurs au Maroc et au-delà.