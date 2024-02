TGV Marrakech-Agadir : les études d’avant-projet confiées à un cabinet chinois

L’ONCF a publié un communiqué de presse dans lequel elle donne plus de précisions sur la réalisation du grand projet de TGV Marrakech-Agadir.

« Suite au relai par certains supports d’informations totalement erronées sur l’attribution de la réalisation de la ligne à grande vitesse Marrakech-Agadir à une entreprise chinoise, l’Office National des Chemins de Fer, dans un souci de transparence et afin de lever toute équivoque, tient à apporter les éclaircissements suivants : Dans le cadre des études prospectives pour le développement futur du réseau ferré national, l’ONCF a attribué, le

marché des prestations d’études d’Avant-Projet Sommaire de la liaison à grande vitesse Marrakech-Agadir au

cabinet d’études Chinois CRDC (China Railway Design Corporation) », peut-on lire sur le comuniqué de l’ONCF.

Et d’ajouter : « Cette attribution a fait l’objet d’un appel d’offres ouvert international auquel ont participé plusieurs cabinets, parmi lesquels le bureau d’études chinois a été retenu, en raison de son offre mieux-disante. Une fois le projet de ligne à grande vitesse arrêté et à l’issue de toutes les études, un plan de réalisation avec toutes les composantes sera adopté. Il fera l’objet d’une communication adéquate et transparente », souligne l’ONCF.